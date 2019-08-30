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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:00
Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Beşyol köyü ile Kireçtepe ve Ece Limanı mevkisine operasyon düzenledi.

Kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, 19 can yeleği ve 6 can simidi buldu.

Yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği ileri sürülen Y.A. ise kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:00
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