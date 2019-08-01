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Çanakkale’de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
Çanakkale’de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarı değerlendiren Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale-İzmir kara yolunun Ezine ilçesi girişinde bir minibüsü durdurdu.

Ekiplerce, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmen ile kaçak geçişi organize ettiği ileri sürülen minibüs sürücüsü A.Y. yakalandı.

Araçta yapılan aramada 16 can yeleği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 

Gözaltındaki A.Y'nin işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
  1. Çanakkale-İzmir kara yolunun Ezine ilçesi
  2. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  3. Yunanistan'ın Midilli Adası
  4. düzensiz göçmenler
  5. kaçak geçiş
  6. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  7. can yeleği

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