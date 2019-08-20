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Çanakkale'de 274 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 274 düzensiz göçmen yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:18
Çanakkale'de 274 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahilinde şüphe üzerine 18 kişilik bir minibüsü durdurdu. Bu araçta, Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Minibüs sürücüsü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Küçükkuyu, Behramkale ve Kadırgaburnumevkisi açıklarında düzenlenen operasyonlarda ise Suriye, Afganistan, Mali, Togo, Senegal, Kongo, Lübnan, Fildişi ve Kuveyt uyruklu 220 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:18
  1. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi
  2. Yunanistan'ın Midilli Adası
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  5. Suriye
  6. Afganistan
  7. Mali
  8. Togo
  9. Senegal
  10. Kongo
  11. Lübnan
  12. Fildişi
  13. Kuveyt uyruklu
  14. Küçükkuyu
  15. Behramkale
  16. Kadırgaburnu mevkisi
  17. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  18. İlçe Jandarma Komutanlığı
  19. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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