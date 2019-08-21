Çanakkale'de 249 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 249 yabancı uyruklu ele geçirildi. Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice açıklarında düzenledikleri 5 operasyonda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 249 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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