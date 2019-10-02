Çanakkale’de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.02 Ekim 2019 Çarşamba 17:24
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behram köyü sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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