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Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 190 düzensiz göçmen yakalandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:40
Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bademli, Koyunevi ve Behram köyü sahilinde ağaçlık alanlarda saklanan yabancı uyrukluları tespit etti.

Yakalanan 190 düzensiz göçmenin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:40
  1. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler
  2. Bademli
  3. Koyunevi
  4. Behram
  5. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi

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  • MuratMurat37 dk önce
    Yakalamayin birakin gitsinler ..

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