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Eğitim Çanakkale'de 17 Şubat Çarşamba okullar tatil edildi mi?
Eğitim

Çanakkale'de 17 Şubat Çarşamba okullar tatil edildi mi?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze başlaması planlanan eğitime bazı illerde ara verildi. Çanakkale'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, Çanakkale'de yarın 17 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:41:00 -
Çanakkale'de 17 Şubat Çarşamba okullar tatil edildi mi?

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın için ara verildi.

Yenice ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle dün ve bugün ara verilen yüz yüze eğitim, 17 Şubat Çarşamba günü de yapılamayacak. Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi için; ilçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için 17 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 17 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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