Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 17 Afganistan uyruklu mülteci ve 3 organizatör yakalandı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 17 Afganistan uyruklu mülteci ve 3 organizatör yakalandı.

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 ayrı ticari taksi içinde kaçmaya hazırlanan 17 Afganistan uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 3 organizatörü yakaladı.

Mülteciler, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine gönderildi. V.D., E.T., A.G. isimli organizatörler ise gözaltına alındı.

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