Çanakkale’de 16 düzensiz kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarıyla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü ve Sokakağzıkoyusahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu16 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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