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Aktüel

Çanakkale’de 140 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda toplam 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:19:59 -
Çanakkale’de 140 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda toplam 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. isimli şahsın iş yerine yaptıkları operasyonda 28 adet 5 kilogram olmak üzere toplam 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Ele geçirilen tütünler Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilirken, F.K. isimli şahsa 4733 Sayılı Kanun gereğince idari yaptırım uygulandı.

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