Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık alanda operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.