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Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 106 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:20
Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık alanda operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:20
  1. Ayvacık
  2. gülpınar

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