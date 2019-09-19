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Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:03
Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, işlemlerinin arÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.dından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:03
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