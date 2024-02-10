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Yerel Çanakkale'de 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Yerel

Çanakkale'de 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 09:33:00 -
Çanakkale'de 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 6 Şubat tarihinde hayvan hırsızlığı yaşandı. Bir vatandaşın ağılından 1 koç ve 3 koyun çalındı. Hayvan hırsızlığı olayı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu 1 koç ve 3 koyun çalan şüphelilerin A.Ç. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler geçtiğimiz gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ç. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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