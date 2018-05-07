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Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı

İsviçre'de bir okulda Çanakkale zaferini canlandıran çocuklar İsviçre medyasının küstah yorumlarına hedef oldu. İsviçre'nin en büyük gazetelerinden Blick haberde, "İsviçreli çocuklar savaş oynadı" ifadelerini kullandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:56
Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı

1915’teki Çanakkale Zaferi temsili, İsviçre’de krize yol açtı. Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen İsviçre’nin Thurgau kantonundaki Uttwil’deki bir okulda öğrencilerin sahnede Çanakkale Zaferi’ni canlandırması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Okuldaki sahnede yüzlerce seyircinin önünde öğrenciler birbirleriyle mücadele ederken gelişmeyi haberleştiren tabloid gazetesi SonntagsBlick, suçu Türkiye’nin İsviçre Büyükelçiliği’ne attı.

25 Mart’ta yapılan temsilde yaşları 6 yaşlarında olan çocukların asker üniformasıyla yürüdüğü ve selam verdikten sonra sloganlar attığı ifade edildi. Gazete, hoparlörde tüfek sesi duyulunca çocukların oyuncak silahlarla birbirlerini vurdukları ifade edilirken, sahnede “ölen” çocukların üzerine Türk bayrağı örtüldüğü belirtildi.

Gazete, temsil organizasyonunun Türkiye Büyükelçiliği tarafından İsviçre’deki Türkler arasında milliyetçiliği artırmak amacıyla yapıldığını iddia ederken salonda diplomatların olduğu belirtildi. Konuyla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı. Ülkenin en büyük gazetelerinden Blick'e konuşan organizatörlerden biri, “Bu temsil biraz ileri gitmiş olabilir” yorumunu yaptı.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:56
  1. Çanakkale Zaferi
  2. Türkiye
  3. İsviçre

YORUM YAZ

  • HülyaHülya2 sa önce
    Vatanımı milletimi seven biri olarak söylüyorum,Türkiyem in dışta sıkıntılar yaşadığı bir dönemde pek uygun olmayan bir gösteri olmuş.Çocukların yaşları da dikkate alınırsa biraz sıkıntılı.
  • VeliVeli2 sa önce
    Her geçen gün daha kötüye gidiyor
  • x yx y3 sa önce
    Bu temsilden korkanlar gerçeğin de bulunsalar ne yapardı acaba ?
  • corumlucorumlu1 sa önce
    Milliyetçilikle osmanlıyı böldünüz şimdi milliyetciliğin Türkleri birleştirmesinden korkuyorsunuz mendeburlar.
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