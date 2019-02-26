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Çanakkale yerel seçim anket sonuçları 2019

Çanakkale anket sonuçları açıklandı mı? Bolu seçim anketi 2019, Bolu'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Çanakkale'de ipi göğüslemek istiyor. 31 Mart yerel seçim Çanakkale'de son durum ne? Çanakkale seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberlerinin buradan takip edebilirsiniz.

26 Şubat 2019 Salı 16:58
Çanakkale yerel seçim anket sonuçları 2019

Çanakkale anket sonuçları açıklandı mı? Bolu seçim anketi 2019, Bolu'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Çanakkale'de ipi göğüslemek istiyor. 31 Mart yerel seçim Çanakkale'de son durum ne? Çanakkale seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberlerinin buradan takip edebilirsiniz. 

Çanakkale seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 406 bin 809 seçmenin bin 518 sandıkta oy kullandığı Çanakkale'de 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Çanakkale Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Çanakkale AK Parti belediye başkan adayı Ayhan Gider, CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oldu. Çanakkale'de 2019 yerel seçim araşı AK Parti ile CHP adayı arasında geçmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. 

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Çanakkale için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Çanakkale'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ışık tutması açısından önemlidir.

Çanakkale 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHP adayı Halil Rüştü Akgün % 7.3

Çanakkale 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 37

CHP % 33

İYİ Parti % 16

MHP % 6

HDP % 3

Muş yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Muş

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:58
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Sinop
  6. Siirt
  7. Rize
  8. Muş
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. Hakkari
  12. Giresun
  13. Edirne
  14. Çanakkale
  15. Burdur
  16. Bolu
  17. Bitlis
  18. Bilecik
  19. Artvin
  20. Ağrı
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