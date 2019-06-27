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Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 12 zanlı yakalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:59
Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Çanakkale ve İstanbul'dapolis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale merkez,Çan ve Bigailçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheli ev ve iş yerlerindeki aramalarda 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde 1 kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:59
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. polis ekipleri
  4. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  5. Çan
  6. Biga
  7. Adliye
  8. gözaltı

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