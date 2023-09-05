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Aktüel Çanakkale ve Bilecik’te kara avcılığı durduruldu
Aktüel

Çanakkale ve Bilecik’te kara avcılığı durduruldu

Yeniakit Publisher
2023-09-05 23:28:00 - 2023-09-05 23:29:52
Çanakkale ve Bilecik’te kara avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca geçtiğimiz günlerde orman yangınlarının meydana geldiği Çanakkale ve Bilecik illerinde orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı durduruldu.

Bakanlık yaban hayatının korunması amacıyla orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir almak amacıyla bugün itibarıyla (5 Eylül 2023) Çanakkale ve Bilecik’te 2023-2024 av sezonu süresince kara avcılığını durdurdu. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı ile Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlaklarının yanı sıra Bilecik Lefke devlet avlağında kara avcılığına yasaklama getirildi.

“Orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacı hasıl olmuştur”

Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Çanakkale ve Bilecik’te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacı hasıl olmuştur. 2023-2024 Av Dönemi’nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı, bugün itibarıyla durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

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