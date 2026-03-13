Çanakkale Şehitlerinin huzurunda tarihi rekor denemesi

Türk sualtı sporları açısından önemli bir dünya rekoru denemesi bu hafta sonu Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü anısına düzenlenen özel etkinlik kapsamında Guinness Dünya Rekoru için suya dalacak. Çanakkale’de Anzak Koyu’ndaki Mimoza Plajı’nda gerçekleştirilecek rekor denemesinde Kibar, soğuk denizde tam 36 saat boyunca kesintisiz olarak su altında kalmayı hedefliyor.

ANZAK KOYU MEVKİİNDEKİ MİMOZA PLAJI’NDA SUYA GİRECEK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın resmi izin ve destekleriyle gerçekleştirilecek proje kapsamında Kibar, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 07.00’de Anzak Koyu mevkiindeki Mimoza Plajı’nda suya girecek. Rekor denemesi planlandığı şekilde tamamlanırsa 15 Mart 2026 Pazar günü saat 19.00’da su yüzüne çıkarak 36 saat boyunca kesintisiz su altında kalmış olacak.

SOĞUK SUDA VE 7 METRE DERİNLİKTE ZORLU MÜCADELE

Guinness Dünya Rekorları’nın “Soğuk Denizde En Uzun Süre Tüplü Dalış” kategorisinde gerçekleştirilecek denemede Mazlum Kibar, 12 derece su sıcaklığında ve 7 metre derinlikte dalış yapacak. Hedef, daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes’in 15 saat 10 dakika ve ardından Türk dalgıç Cem Karabay’ın 30 saat 20 dakika ile kırdığı rekoru 36 saate taşıyarak yeni bir dünya standardı belirlemek.

REKOR DENEMESİ AYNI ZAMANDA BİR FARKINDALIK ÇAĞRISI

Anzak Koyu’ndaki Mimoza Plajı’nda gerçekleştirilecek rekor denemesi yalnızca bir dayanıklılık testi değil, aynı zamanda önemli bir mesaj da taşıyor. Çanakkale Şehitleri’nin anısına gerçekleştirilen dalış, deniz kirliliği ve müsilaj tehdidine dikkat çekerek “Mavi Vatan”ın korunmasına yönelik küresel bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor. Rekor denemesine günler kala açıklamalarda bulunan Mazlum Kibar, “Dalış yapacağımız lokasyon Conk Bayırına çıkan Anzak Koyu bölgesi, Çanakkale Savaşları’nın en kritik noktalarından biri. Arkamızda şehitliklerimiz, önümüzde Mavi Vatanımız varken bu rekoru denemek bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir vefa borcu. Ecdadımızın huzurunda Türk milletinin kararlılığını suyun altından dünyaya göstermek istiyoruz.” dedi.

50 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPACAK

Rekor denemesi, TSSF / CMAS standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Operasyon boyunca Guinness Dünya Rekorları temsilcileri/hakemleri, sağlık ekipleri, teknik personel ve güvenlik dalgıçlarından oluşan 50’den fazla kişilik bir ekip sahada görev yapacak. Rekor denemesi kesintisiz olarak canlı yayınlanacak ve elde edilecek sonuç Guinness’in küresel ağı üzerinden dünya genelinde binlerce haber ajansına servis edilecek.