Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.

Türkiye olarak biz e coğrafyamızı topyekün felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun diplomasi yürütüyoruz.

Guterres barışı, refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi

Sayın Guterres, 9 yıldır büyük bir başarıyla icra ettiği bu önemli vazifeyi üstlenmeden önce de barışı, refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi.

Asrın felaketinin ardından yaşadığımız bu zor günlerde bize dost elini uzatarak yaralarımızın sarılmasına destek olan tüm BM teşkilatına tekrar teşekkür ediyorum.