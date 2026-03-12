  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var! ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü Bayram sonrasına kaldı! Komisyon görüşmeleri ertelendi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı Kurum’dan tek kullanımlık plastik ürünlere kısıtlama açıklaması! “Kısıtlama yapmayı öngörüyoruz, amacımız Ağustos, Eylül ayı itibarıyla uygulamaya geçirmek” Devrim Muhafızları tankeri Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde vurduğu duyurdu ABD'ye ait tankeri vurdu Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gölgesinde 'Barış ilkeli bir politika yürütüyoruz' diyen Erdoğan, 'Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.

Türkiye olarak biz e coğrafyamızı topyekün felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun diplomasi yürütüyoruz.

 

Guterres barışı, refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi

Sayın Guterres, 9 yıldır büyük bir başarıyla icra ettiği bu önemli vazifeyi üstlenmeden önce de barışı, refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi.

Asrın felaketinin ardından yaşadığımız bu zor günlerde bize dost elini uzatarak yaralarımızın sarılmasına destek olan tüm BM teşkilatına tekrar teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Guterresi kabul etti
Başkan Erdoğan, Guterresi kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan, Guterresi kabul etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23