İran’da miting alanı bölgesinde patlama
İran’ın başkenti Tahran’da miting alanı bölgesinde patlama sesi duyuldu.
İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.
Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.
Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.
Ayrıntılar gelecek…