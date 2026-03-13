  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İran’da miting alanı bölgesinde patlama
Dünya

İran’da miting alanı bölgesinde patlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’da miting alanı bölgesinde patlama

İran’ın başkenti Tahran’da miting alanı bölgesinde patlama sesi duyuldu.

İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

Ayrıntılar gelecek…

