Ekonomi Elmastan 10 bin kat daha değerli! Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor
Elmastan 10 bin kat daha değerli! Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor

Elmastan 10 bin kat daha değerli! Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor

Dünyada sadece Türkiye’nin tek bir şehrinde çıkarılan nadir bir doğal taş, elmastan 10 bin kat daha az bulunmasıyla dikkat çekiyor. Işığın türüne göre renk değiştiren bu eşsiz kristal zenginlerin ve dünya yıldızlarının gözdesi haline geldi.

Muğla’nın Milas ilçesi, dünyanın en nadir doğal taşlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölgeden çıkarılan ve “diaspor” olarak bilinen bu değerli taşın, doğada elmastan yaklaşık 10 bin kat daha az bulunuyor.

İzlerine ilk kez 19. yüzyılda dünyanın farklı bölgelerde rastlansa da, mücevher yapımına uygun yüksek kaliteli ve renk geçişi sağlayan örnekleri dünyada yalnızca Milas çevresinde çıkarılabiliyor. Bu eşsiz doğal taş, 1970’li yıllarda bölgede faaliyet gösteren bir alüminyum madeninde tesadüfen keşfedildi. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda değeri anlaşılan diaspor, 1990’lı yıllarda uluslararası mücevher otoriteleri tarafından tescillenerek dünya literatürüne girdi.

IŞIĞINA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Diasporu diğer değerli taşlardan ayıran en dikkat çekici özellik, ışığa bağlı olarak renk değiştirmesi. Gün ışığında yeşilin doğal tonlarını yansıtan taş, loş bir mum ışığında ise pembe ve kırmızıya yakın renklere bürünebiliyor. Hatta çevredeki nesnelerin yansımaları bile taşın tonlarında farklılık yaratabiliyor. Bu benzersiz özellik, diasporu mücevher dünyasında cazip hale getiriyor. Uluslararası mücevher piyasasında yok satan bu nadir taş, dünya zenginlerinin ve dünyaca ünlü yıldızların da ilk tercihi olmaya başladı.

