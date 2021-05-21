Çanakkale’de yaşayanlar ya da Çanakkale’ye seyahat edecekler hava durumunu merak ediyor. Bugün Çanakkale’de hava nasıl olacak?

Çanakkale hava durumu | Çanakkale bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, kuvvetli (40-80 kilometre/saat) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.