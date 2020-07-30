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Aktüel

Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Kurban Bayramı tatili sürecince 17 gemi ve 1 deniz otobüsüyle sefer yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:04:40 -
Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale'deki feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk oluşmadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, dün geceden itibaren bayram tedbirlerini artırdı.

Her bayram ülkenin çeşitli yerlerine gidecek kişilerin, Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşturduğu yoğunluk ise bu kez oluşmadı.

GESTAŞ tedbirler kapsamında, Lapseki - Gelibolu hattında 6, Çanakkale - Kilitbahir ve Eceabat hattında 6, Kabatepe - Gökçeada hattında 2, Geyikli- Bozcaada hattında 2 gemiyle sefer yapacak.

Şirket Güney Marmara hattında ise 1 gemiyle 3 tur gerçekleştirilecek.

Ayrıca Çanakkale-Bozcaada hattında 1 deniz otobüsü yaya yolcular için sefer yapacak.

Toplam 17 gemi ve 1 deniz otobüsünün kullanılacağı süreçte, yoğunluk durumunda da saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle seferler gerçekleştirilecek.

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