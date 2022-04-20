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Ekonomi Çanakkale feribot gidiş - dönüş ücreti ne kadar? Güncel Ecebat Lapseki Gökçeada Bozcaada feribot fiyatları:
Ekonomi

Çanakkale feribot gidiş - dönüş ücreti ne kadar? Güncel Ecebat Lapseki Gökçeada Bozcaada feribot fiyatları:

Gelibolu-Lapseki gidiş - dönüş feribot ücretleri ne kadar? Çanakkale feribot otomobil ücretleri ne kadar oldu? Çanakkale feribot kamyon geçiş ücreti ne kadar kaç TL oldu? Çanakkale - Ecebat feribot ücretleri, Gelibolu -Lapseki feribot ücretleri, Çanakkale-Kilitbahir feribot ücretleri ne kadar? İşte güncel Ecebat Lapseki Gökçeada Bozcaada feribot fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-04-20 15:37:00 - 2022-04-20 15:37:37
Çanakkale feribot gidiş - dönüş ücreti ne kadar? Güncel Ecebat Lapseki Gökçeada Bozcaada feribot fiyatları:

Çanakkale feribot ücretlerine yüzde 42 zam yapıldı. Zam sonrasında Çanakkale Boğazı'nda 6.50 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL'ya çıkarken araç fiyatları da şöyle oldu:

Çanakkale - Ecebat feribot yolcu ücreti 10 TL,

Gest Card Öğrenci 1.50 TL,

Küçük Motor (250 cc altı) 29.00 TL,

Otomobil( 1+7 Kişi) 135.00 TL,

Kamyon 295.00 TL,

Traktör 75.00 TL,

Güncel Ecebat Lapseki Gökçeada Bozcaada feribot fiyatları:

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