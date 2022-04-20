Çanakkale feribot gidiş - dönüş ücreti ne kadar? Güncel Ecebat Lapseki Gökçeada Bozcaada feribot fiyatları:
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Çanakkale feribot ücretlerine yüzde 42 zam yapıldı. Zam sonrasında Çanakkale Boğazı'nda 6.50 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL'ya çıkarken araç fiyatları da şöyle oldu:
Çanakkale - Ecebat feribot yolcu ücreti 10 TL,
Gest Card Öğrenci 1.50 TL,
Küçük Motor (250 cc altı) 29.00 TL,
Otomobil( 1+7 Kişi) 135.00 TL,
Kamyon 295.00 TL,
Traktör 75.00 TL,