Çanakkale fay hattı nereden geçiyor?

Türkiye bir deprem ülkesi ve Türkiye'nin her yerinde deprem oluşturan faylar var. Peki Çanakkale’de fay hattı nereden geçiyor? Çanakkale’de Çan-Biga fay hattı riskli bölgeler arasında yer almakta. Çanakkale İli Deprem Haritasında, Çanakkale il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları, aktif fay hatları, risk bölgeleri gösterilmektedir. Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçeleri birinci dereceden deprem kuşağında yer almakta.

Prof. Dr. Perinçek Çanakkale depremine ilişkin olarak “Depremin Karabiga-Biga-Erdek tarafına yönelmesi, Çan’daki fayı tetikleyecek anlamına geliyor. Bu depremin ve Marmara’daki fayların üzerinde durmamın nedeni de o. Eninde sonunda gelecek Çan’daki fayı kıracak, Bayramiç’in güneyindeki Evciler fayını kıracak diye düşünüyorum. Veya Biga civarındaki fayları kıracak, o faylara da Biga-Çan Fay Zonu diyoruz. Orada birkaç tane fay var, ama en büyük fay Evciler fayı. Yaklaşık 45 kilometre. Buradaki fayların boyutları, 5-45 kilometre arasında değişiyor. Fayın boyu ne kadar uzunsa, yaratacağı deprem de o kadar büyük oluyor.” dedi.

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