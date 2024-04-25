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Yerel Çanakkale Boğazı'ndaki gemi yangınında 1 kişi böyle kurtarıldı!
Yerel

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi yangınında 1 kişi böyle kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 21:49:00 -

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, 1 kişinin kurtarılma anı anbean kaydedildi.
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