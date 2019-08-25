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Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

Yaşanan kazada can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmedi

25 Ağustos 2019 Pazar 04:07
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve boğazdan çıkış yapmaya çalışan iki gemide çatışma yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı'na Gelibolu yönünden giriş yapan Zonguldak'tan Cebeli Tarık Boğazı'na giden Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki "Esl Dolphin" isimli gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a giden Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki "Free Stage" isimli iki gemi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yaşanan kaza sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi.

Gemiler gerekli sörvey kontrollerinin yapılması için Şevketiye demir bölgesine gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 04:07
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