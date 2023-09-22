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Yerel Çanakkale Boğazı’nda hareketli dakikalar
Yerel

Çanakkale Boğazı’nda hareketli dakikalar

Yeniakit Publisher
2023-09-22 11:00:00 -
Çanakkale Boğazı’nda hareketli dakikalar

Çanakkale Boğazı’ndan Şehitler Abidesi önünde makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker, makine arızasını giderildikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörler refakatiyle Bozcaada demir sahasına götürüldü.

Çanakkale Boğazı’ndan Şehitler Abidesi önünde makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker, makine arızasını giderildikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörler refakatiyle Bozcaada demir sahasına götürüldü.

İstanbul’dan Yunanistan’a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi önünde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Şehitler Abidesi önünde makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker, makine arızasını giderildikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörler refakatiyle Bozcaada demir sahasına götürüldü.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü olarak açıldı.

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