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Yerel Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi
Yerel

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

İtalya'ya gitmekte olan ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir konteyner gemisinin makine bölümünde arıza çıktı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 14:22:00 -
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası nedeniyle limana çekildi.

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre boyundaki Liberya bayraklı "MSC Malena" isimli konteyner gemisi, Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine sevk edildi.

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