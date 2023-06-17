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Gündem Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Yeniakit Publisher
2023-06-17 10:44:00 -
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Barbados' bayraklı destek faaliyetleri gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

İstanbul'dan Norveç'e gitmek üzere denize açılan 90 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Senara' isimli destek faaliyetleri gemisi, saat 04.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

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