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Yaşam Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı
Yaşam

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ’KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile rıhtıma yanaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 02:42:00 -
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ’KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile rıhtıma yanaştırıldı.

Arıza yapan tekne sürüklendi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında saat 15.00 sıralarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içerisinde 1’i bebek toplam 4 kişinin olduğu 14 metre uzunluğundaki ’Lara 19’ isimli teknenin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-9 hızlı tahlisiye botu yetişti.

KEGM-9 botu tarafından yedeklenen tekne, Gelibolu Tersane Rıhtımı’na çekildi. Tekne içerisinde bulunan 4 kişi güvenle tahliye edildi.

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