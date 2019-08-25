Çanakkale Boğazında 2 gemi çarpıştı Çanakkale Boğazından geçiş yapan iki gemi gece saatlerinde çarpıştı.

Çanakkale Boğazından geçiş yapan iki gemi gece saatlerinde çarpıştı. Gemilerde sürtüşme nedeniyle hafif maddi hasar oluştu.

Gelibolu’dan Çanakkale Boğazına giriş yapan Panama bayraklı ve 291 metre uzunluğundaki ’ESL Dolphin’ adlı gemi ile boğazdan çıkış yapmakta olan Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki ’Free Stage’ isimli gemi gece saat 02.10 sularında çarpıştı. Gemilerde sürtüşme yaşandı ve ikisinde de hafif maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza sonrası bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-6 römorkörleri ile KIYEM-9 botu sevk edildi.

Gemiler, idari işlemler sebebiyle Şevketiye Demir Yeri’ne demirledi.

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