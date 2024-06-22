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Gündem Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı
Gündem

Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 16:49:00 - 2024-06-22 18:31:42
Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı gemi arızası sebebiyle zeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, trafiğin açıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı. Son yapılan açıklamaya göre Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak yeniden açıldı.
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