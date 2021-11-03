  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çanakkale Boğazı, 18 Mart’ta gerdanlığına kavuşacak
Ekonomi

Çanakkale Boğazı, 18 Mart’ta gerdanlığına kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona yaklaşıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:59:00 -
Çanakkale Boğazı, 18 Mart’ta gerdanlığına kavuşacak

1915 Çanakkale Köprüsü’nde 87 tabliyeden 81’inin montajının bitirildiğini ifade eden Karaismaioğlu “1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99’unun tamamlandığını kaydetti.

Sson 6 tabliye montajı

Bakan Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar, orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.” Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını belirterek, otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

18 Mart 2022’de açılması hedefleniyor

Projenin 18 Mart 2022’de tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl dönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıklarla 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak
Dünya

New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak

New York Post sitesinde yer alan habere göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktığı ve bir çiftlik kurmayı planladığı..
Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar
Ekonomi

Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına yatırım yapacaklar için kritik bir uyarı geldi.
Taliban'dan Afganistan'da 'dolar' yasağı: Ekonomiye zarar veriyor
Dünya

Taliban'dan Afganistan'da 'dolar' yasağı: Ekonomiye zarar veriyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Keri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay