  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den en çok ev toplayan ülke belli oldu! Artık Araplar değil, şimdi onlar çılgınlar gibi konut alıyor

Alın size CHP kafası! Sözcü TV'de Türk halkına hakaret üstüne hakaret

Erdoğan müjdeyi verdi! Emeklilerin bayram ikramiyesine zam

Bakan Bayraktar maden bölgesinden duyurdu! İşçilerin lokasyonları belli oldu

Ünlü petrol şirketiyle ilgili şok karar! Hükümet petrol arama taleplerini reddetti

ANKA-3'ün ilk kez göreceğiniz uçuş görüntüleri! Tüm ihtişamıyla semalarda...

Erdoğan CHP'deki kavgayı anlattı

Bakın nasıl halının altına süpürmüş! Hem CHP adayı hem ‘taksirle adam öldürme’ sanığı

Bankalar tüm müşterilerine bildirim yollamaya başladı! ATM'lerle ilgili yeni karar çıktı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı isyan etti! FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yapıyor
Yerel Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 20:41:00 -
Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "MORAD-8" mobil radarı, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TCSG-84" gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radarın mevkilerini tespit ettiği lastik bottaki Sudan uyruklu 44 düzensiz göçmen, "KB-20" ve "KB-111" botları ekiplerince kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı
Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

1 haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı
1 haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

1 haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı
Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı

Gündem

Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı

Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23