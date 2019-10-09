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Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensizgöçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 erkek, 13 kadın, 14 çocuk Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensizgöçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
  1. Afganistan uyruklu göçmenler
  2. Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu
  3. Sahil Güvenlik Botu
  4. Küçükkuyu Limanı
  5. Sahil Güvenlik Mobil Radarı

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