Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensizgöçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 erkek, 13 kadın, 14 çocuk Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensizgöçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi.

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