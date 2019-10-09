Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensizgöçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 erkek, 13 kadın, 14 çocuk Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensizgöçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi.
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