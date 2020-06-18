  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale açıklarında 29 mülteci kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 29 mülteci Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:03:13 -
Çanakkale açıklarında 29 mülteci kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 29 mülteci Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Ayvacık sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki grup, Ayvacık sahillerinden denize açıldı. Lastik bottaki 29 kaçak göçmen bir süre sonra Türk sahil güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulundu.


Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı