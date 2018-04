Çanakkale 1915 Köprüsü Çanakkale Zaferinde açılacak!

Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen denize ilk kazık çakım çalışmalarının başlangıcında yaptığı konuşmada köprünün 1,5 yıl geri alınarak 18 Mart 2022 tarihinde açılacağı müjdesini vermesinin ardından çalışmalar 24 saat esasına uygun devam ediyor.



DEV KÖPRÜDE YÜRÜME YOLLARI OLACAK



Dev köprünün tabliyesinin yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.



İSTANBUL'U ÇANAKKALE VE EGE'YE BAĞLAYACAK



325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında bir adet asma köprü, iki adet yaklaşım viyadüğü, dört adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, dört adet otoyol tesisi, iki adet bakım işletme merkezi ve altı adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara - Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul’u Çanakkale’ye ve Kuzey Ege’ye bağlayacak.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Avrupa yakasında Gelibolu'ya bağlı Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları tamamlandı. Yatırım meblağı 10 milyar 354 milyon 576 lira olacak projenin köprü şantiyesinde grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmaları tamamlanırken, asma köprüde ve otoyol güzergahında proje çalışmaları aralıksız sürüyor.



KAZIKLARIN ÇAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı mevkilerde deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Köprünün ayaklarının oturacağı alanda ise denize kazıkların çakım çalışmaları devam ediyor. Köprünün ayaklarının oturacağı deniz üzerindeki alanlar Avrupa yakasında kırmızı şamandırayla işaretlenirken, Asya yakasında yeşil şamandıralarla işaretlendi. 'SEMA-1' adlı platformla köprünün ayaklarının yapılacağı yere çakılan kazıklar, Lapseki ilçesinde bulunan balıkçı barınağında kurulan şantiyeye getirildi.



HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Dev kazıkların denize çakılmasının ardından kuru havuzda hazırlanacak köprü ayaklarına ait betonların yüzdürülerek çakılan kazıkların üzerine monte edileceği belirtildi. Yapılan çalışmalar denizden ilk kez görüntülendi.

Proje dahilinde 53 Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra müşavir teşkilatında 44 yüklenici bünyesinde 245’i mühendis olmak üzere toplam bin 122 personel ile birlikte 42 iş makinesi görev yapıyor.



RÜZGAR TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ



Yeri şehrin güçlü rüzgarı sebebiyle kaydırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da rüzgar testi yapılmıştı. Kopenhag’da bulunan Force Technology Test Laboratuvarı’nda köprüye rüzgar verildi. Buradaki testlerde köprü, saatte 288 kilometrelik rüzgara kadar direnç göstererek testi başarıyla geçti. Çanakkale’de bugüne kadar gerçekleşen en yüksek hızlı rüzgar, saatte 130 kilometre olarak kaydedilmişti.



KONUT FİYATLARI DA ARTTI



Öte yandan köprü çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da Lapseki ilçesinde konut fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. İlçede özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, hemen hemen her noktada inşaat çalışmaları göze çarpıyor. Arsa ve konut fiyatları köprü yapımından öncesine göre yaklaşık dört kart artarken, bu artışın köprünün gün yüzüne çıkmasıyla birlikte daha da artması bekleniyor.