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Eğitim Çanakkale 16 Şubat kar tatili açıklaması
Eğitim

Çanakkale 16 Şubat kar tatili açıklaması

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerin ardından bazı illerde yarın yüz yüze eğitim başlayacaktı ama kar yağışı sebebiyle okullar yeniden tatil oldu. Kar yağışı sonrası valiliklerden yüz yüze eğitime ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Çanakkale'de okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Çanakkale'de Salı günü kar tatili var mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-15 22:00:00 -
Çanakkale 16 Şubat kar tatili açıklaması

Balıkesir’de devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

Balıkesir il merkezinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

Çanakkale 16 Şubat kar tatili var mı?

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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