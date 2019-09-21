Çanakkale 140 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkalenin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.21 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yeşil Liman mevkii açıklarındaki lastik botu durdurdu. TCSG 6 Bot Komutanlığı, durdurdukları lastik botta yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
YORUM YAZ