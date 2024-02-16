Can Uzun! Transfer için yeni hamle sürüyor: performans nedeniyle tahmini maliyeti yok artık dedirtti! Bu takımda tamamını..
Can Uzun için Nürnberg'in istediği bonservis bedeli belli oldu. Alman ekibi, adı Türk kulüpleriyle de anılan Can Uzun için 10 milyon euronun üzerinde bonservis talep ediyor. Bu transfer tamamını etkileyecek cinsten...
Nürnberg'te harika bir sezon geçiren 18 yaşındaki Can Uzun'un talipleri artıyor. Türk ekiplerine de yazılan Can Uzun için Bundesliga takımları da sırada.
Sky Sports'un haberine göre Can Uzun'u isteyen kulüplerden biri de Eintracht Frankfurt. Bundesliga temsilcisinin genç futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
NÜRNBERG, CAN UZUN'UN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Öte yandan Nürnberg'in Can Uzun için talep ettiği bonservis de haber detayında yer aldı. Buna göre Nürnberg, 18 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde bir rakam talep ediyor.
Bu sezon Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda toplam 20 maça çıkan Can Uzun 13 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO