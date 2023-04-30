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Gündem Can Tanrıyar-Muhammed Yakut ilişkisi ispatlandı! Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gündem

Can Tanrıyar-Muhammed Yakut ilişkisi ispatlandı! Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 01:00:00 -
Can Tanrıyar-Muhammed Yakut ilişkisi ispatlandı! Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhammed Yakut adlı şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar'ın şüpheli Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanması için bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımlarda bulunduğu tespit edilmişti.

Ayrıca, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler de yapılmıştı.

İlişkileri tespit edildi!

Şüpheli Tanrıyar'ın şüpheli Yakut ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir başka şahsa yönelik 'nitelikli yağmaya teşebbüs' eyleminde bulunduğu da soruşturma kapsamında belirlenmişti. Söz konusu tespitler kapsamında Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar Beşiktaş'ta bulunan evinden geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Can Tanrıyar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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