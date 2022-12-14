Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ihaleye çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 70.000 ton (+18-25 ve +25-100 mm boyutlu) parça kömürün; Yüklenici tarafından torbalanması ve torbalanmış kömürün kamyonlara yüklenmesi İşleri,

150.000 ton (+0-18 mm boyutlu) kömürün; Yüklenici tarafından Kriblaj Tesislerinde kırma ve eleme işlemi sonucu üretilen toz kömürün silolardan müşteri kamyonlarına yüklenmesi veya Tesisin Silosundan kamyonla alınarak kapalı stok sahasına gösterilen yere taşınması işleri,

1.600.000 ton tüvenan kömürün yüklenici tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek EÜAŞ termik santralinin çatı altındaki bunkerlerinin beslenmesi işleri,

920.000 ton tüvenan kömürün (stok) Yüklenici tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi işleri,

840.000 ton tüvenan kömürün (0-50 mm) Yüklenici tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek Numune Alma ve Hazırlama tesisinin bunkerinin beslenmesi; Yüklenici tarafından Numune Alma ve Hazırlama tesisinin çalıştırılması ve bu tesiste satışa hazır hale gelen (0 – 50 mm) 840.000 ton kömürün tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi işleri ihale edilecek.

İş, ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahaları ve Kömür Hazırlama Tesisleri Çan/Çanakkale’de yapılacak.

İhale 29.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’de ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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