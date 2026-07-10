Can kurtarmaya giden ambulans can aldı: Ezilen çocuk hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hakkari'de kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulans geri manevra yaparken 10 yaşındaki çocuğu ezdi. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'nde kalp krizi ihbarı üzerine hastayı almaya giden ambulans, geri manevra yaptığğı sıra 10 yaşındaki M.B.'yi ezdi. Ambulansın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.