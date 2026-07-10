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Gündem Can kurtarmaya giden ambulans can aldı: Ezilen çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Can kurtarmaya giden ambulans can aldı: Ezilen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Can kurtarmaya giden ambulans can aldı: Ezilen çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'de kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulans geri manevra yaparken 10 yaşındaki çocuğu ezdi. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde kalp krizi ihbarı üzerine hastayı almaya giden ambulans, geri manevra yaptığğı sıra 10 yaşındaki M.B.'yi ezdi. Ambulansın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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