Can kurtarırken canınızdan olmayın!

Göksel Çağlav Ankara

Akkoyunlu, “Evlerine giremeyen vatandaşlar salgın olduğunu da unutmamalı. Tam da mevsim nedeniyle korona vakalarının arttığı bir dönemde yaşanan felaket sonrası bir de virüs belası ile karşılaşılabilir. Bu dönemde maske ve hijyenin, yemek gibi su gibi ihtiyaç olduğunu, tedbirlerin de hayat kurtardığını unutmamalıyız” uyarısını yaptı.