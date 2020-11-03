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Gündem Can kurtarırken canınızdan olmayın!
Gündem

Can kurtarırken canınızdan olmayın!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrası hem vatandaşlara hem de kurtarma ekiplerine Kovid-19 uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:18:00 - 2020-11-03 09:21:16
Can kurtarırken canınızdan olmayın!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Akkoyunlu, “Evlerine giremeyen vatandaşlar salgın olduğunu da unutmamalı. Tam da mevsim nedeniyle korona vakalarının arttığı bir dönemde yaşanan felaket sonrası bir de virüs belası ile karşılaşılabilir. Bu dönemde maske ve hijyenin, yemek gibi su gibi ihtiyaç olduğunu, tedbirlerin de hayat kurtardığını unutmamalıyız” uyarısını yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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