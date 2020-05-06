  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı! Komşuda deprem

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:05:00 -
Can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı! Komşuda deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.37'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı