Can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı! Komşuda deprem
İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.37'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.