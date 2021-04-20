Can eriği fiyatı ve kalitesiyle üreticisini sevindirdi
Mersin’de açık alanda hasadı süren can erik, 35 liradan başlayıp 50 liraya varan kilogram fiyatı ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.
Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, ilk meyvelerin mikroklima iklimine sahip Sabak Mahallesi’nde hasat edildiğini söyledi. Göktaş, “Yaptığımız eğitim seminerlerinin ve Silifke can eriğinin tanıtım çalışmalarının ardından satışlarımız düzeldi. Bununla birlikte açık alandaki ekim alanlarımız çoğaldı. 8 bin dönüm olan erik üretim alanı şu anda 15 bin dönüme ulaştı. Eskiden bazı ağaçların arasında az sayıda yer alan erik ağaçları, şu anda her taraf erik bahçesi haline geldi” dedi.