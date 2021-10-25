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Gündem Can Dündar’dan HDP ağzı!
Gündem

Can Dündar’dan HDP ağzı!

FETÖ’cü Can Dündar Irak-Suriye tezkeresi ile ilgili kararsız kalan CHP’ye sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu. Dündar HDP ağzıyla yaptığı çağrıda terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi ‘Savaş’ olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:23:00 -
Can Dündar’dan HDP ağzı!

 Yeni Akit / Ankara

Sınır ötesi operasyonları 2 yıl daha uzatmayı planlayan tezkere görüşmelerine HDP, her zamanki gibi ‘hayır’ derken CHP’de konuyla alakalı kararsızlığını sürdürüyor. FETÖ’cü Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden CHP’ye yaptığı çağrıda ise HDP’li teröristler gibi tezkereyi ‘Savaş’ olarak değerlendirip CHP’nin tezkereye evet oyu vermemesi gerektiğini belirtti.

Dündar yaptığı paylaşımda, “Şu anda daha önemlisi, @herkesicinCHP’nin tezkere oylamasında Erdoğan’a bir “yaşam öpücüğü” verip vermeyeceği… “Bayrak altında toplan” kandırmacısına uyup “Savaşa evet” diyecek bir #CHP, yükselen grafiğini zedeler” dedi.

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