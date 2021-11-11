Can Dündar'dan aylar önce paylaşmış! "Küfürbaz Lütfü" o belgeleri FETÖ'den mi aldı?

Şehit yakınına 'senin bacını s...' diyerek küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Can Dündar'dan 8 ay önce sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Dündar, Bayır-Bucak Türkmenlerine gönderilen yardım TIR'larına ilişkin belgeyi, 29 Mayıs 2015'te yayınladı.

Türkkan ise o belgeyi "Adana'da durdurulup aranan TIR'lara ait arama tutanağı" başlığıyla 29 Eylül 2014'te paylaştı. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkkan'ın paylaşımını gündeme getiren AK Parti MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, Akşam'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Can Dündar'dan çok daha önce o belgeleri yayınlayan Lütfü Türkkan yargılandı mı? Hayır. Bu suçun zamanaşımı da geçmedi. Savcılar re'sen harekete geçmelidir. Suç varsa gereğini yapmalıdır. Türkkan gazeteci mi? Hayır. Onun elinde ne işi var o belgelerin, nasıl elde etti? Bu belgeleri altında imzası olan hain FETÖ'cülerden servis aldı ya da başka bir şahıstan aldı. FETÖ'cü savcılardan Fikret Seçen ile ilgili bir bağlantısı var mıdır? Lütfü Türkkan, devletin gizli belgelerini hangi amaca hizmetle yayınladı? Gizli belgeyi servis etmek siyaset yapmak mı, yoksa başkalarına mı hizmet etmektir? Lütfü Türkkan'ın bütün ilişkileriyle birlikte soruşturmaya tabi tutulması elzemdir. Ziraat Bankası'ndan aldığı paraya kadar soruşturulmalıdır."

FETÖ'ye sahip çıktı

İP'li Lütfü Türkkan, geçmişte FETÖ'cülere sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. Örgütün televizyonuna konuşan Türkkan, "Bank Asya'ya destek olmak bugün Türkiye'de yaşayan her vatandaşın görevidir. Bunun için şucu veya bucu olmaya gerek yok. Gidip bir hesap açtırsınlar" demişti. Türkkan, "Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğu yerde ben başterörist olmaya hazırım. Hidayet Karaca'dan asla ve kat'a terörist çıkaramazsınız" gibi açıklamalar yapmıştı.