Can Dündar kimdir? Can Dündar mal varlığı. MİT TIR’ları ihanetinde yargılanan vatan haini Can Dündar’ın mal varlıklarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Yargılanmaktan korkan, hain Can Dündar, Türkiye’ye dönmek yerine tasmasının tutulduğu ülkede yaşamaya devam ediyor.