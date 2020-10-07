Can Dündar
Can Dündar kimdir? Can Dündar mal varlığı. MİT TIR’ları ihanetinde yargılanan vatan haini Can Dündar’ın mal varlıklarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Yargılanmaktan korkan, hain Can Dündar, Türkiye’ye dönmek yerine tasmasının tutulduğu ülkede yaşamaya devam ediyor.
FETÖ’cü alçaklar, Suriye’deki Türkmenlere gönderilen yardımları engellenmek istendi. FETÖ’cü hainlerin MİT TIR’ları ihanetine FETÖ’cülerle iş tutan Can Dündar, MİT TIR’ları davasından yargılandı. Firari hain Can Dündar, MİT TIR'larının engellenmesine ilişkin devlet sırlarına ilişkin bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, küresel şer odakların kuklası olan Can Dündar’a verilen ceza Yargıtay tarafından bozudu. Bunun üzerine davaya devam edildi.
Can Dündar’ın mal varlığına el mi konuldu?